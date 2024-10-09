«АвтоВАЗ» сравнил Lada Aura с китайским автомобилем

Вице-президент «АвтоВАЗа» Костромин сравнил Lada Aura с китайским Hongqi H5

Новую модель «АвтоВАЗа» Lada Aura лучше сравнивать с китайским седаном Hongqi H5, а не с японской Toyota Camry, как позиционировалось ранее. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин.

Он назвал проект имиджевым для производителя, поскольку он позволяет выйти в новый класс автомобилей, и попросил обратить внимание на большое количество свободного пространства для ног на заднем ряду. При этом топ-менеджер считает Aura универсальным автомобилем, которым заинтересуются не только чиновники и таксисты, но и частные клиенты.

Стоимость автомобиля будет начинаться от 2,6 миллиона рублей. В дальнейшем компания хочет максимально реализовать пожелания клиентов, тестировавших машину. Например, на заднем ряду установят специальный держатель для планшета, добавят другие удобные и полезные опции.

На презентации Lada Aura в июне 2023 года ее стоимость ориентировочно оценивали в два миллиона рублей. В сентябре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что автомобиль будет стоить более трех миллионов рублей, но позднее на предприятии уточнили, что речь шла о максимально оснащенном автомобиле.