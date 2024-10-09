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16:47, 9 октября 2024Силовые структуры

Радикалы получили новые сроки за террористическую ячейку в российской колонии

Суд вынес приговор 4 заключенным за террористическую ячейку в колонии Дагестана

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд вынес приговор бывшим заключенным колонии Дагестана, которые создали на ее территории террористическую ячейку и пропагандировали среди осужденных радикальные идеи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Арбахана Ахмедова, Руслана Ибрагимова, Алисултана Алиева и Султана Гашимова признали виновными по статьям 205.4 («Создание террористического сообщества») и 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Они получили от 7 до 20 лет лишения свободы.

Ахмедов и Ибрагимов первые пять и четыре года соответственно проведут в тюрьме, а оставшийся срок в колонии особого режима.

Суд установил, что они отбывали наказание в дагестанской колонии, где в период с 2008 по 2011 год создали террористическое сообщество, распространяя идеи и запрещенную литературу на территории спецучреждения. Ахмедов и Ибрагимов проводили регулярные занятия по изучению исламистской радикальной идеологии и практики терроризма, на которых подвергали психологической и моральной обработке осужденных.

8 октября этот суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима Дмитрия Кожухова, который согласился работать на Службу безопасности Украины и сделал фотографии гостиницы, которая используется для проживания военнослужащих Донецкой народной республики.

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      Любовь Ширижик
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