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16:02, 9 октября 2024Культура

Раскрыт гонорар Анны Седоковой

Продюсер Дворцов: певица Анна Седокова получает 5 миллионов рублей за корпоратив

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова получает около 5 миллионов за корпоратив. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Медиаменеджер отметил, что исполнительница востребована в шоу-бизнесе. «Гонорар у Ани в районе 5 миллионов рублей. Ее очень часто заказывают. Она, можно сказать, эталон женственности в шоу-бизнесе. Она пользуется спросом, несмотря на ее развод», — сказал он, отметив, что на частных выступлениях певица «прекрасно справляется» сольно.

Ранее сообщалось, что основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иностранных агентов) готов выступить на корпоративе перед россиянами за 100 тысяч евро.

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      Варвара Кошечкина
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