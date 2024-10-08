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17:07, 8 октября 2024Культура

Раскрыт гонорар Макаревича за корпоратив

Shot: Макаревич с группой готов выступить перед россиянами за 100 тысяч евро

Фото: Unsplash

Основатель музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иностранных агентов) готов выступить на корпоративе перед россиянами за 100 тысяч евро. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Одно из условий группы — выступление должно быть проведено не в РФ. По данным источника, сейчас музыкант с коллективом «активно берет заказы» на частные мероприятия за границей.

Артисты выезжают командой из 14 человек. Среди их требований к организаторам — пятизвездочная гостиница с тренажерным залом, бассейном и SPA. Также в райдере указано, что заказчики должны выделить суточные по 100 долларов на человека.

В гримерке музыканты ожидают увидеть алкоголь — три бутылки водки, три бутылки виски и три бутылки итальянского вина. Также им должна быть предоставлена такая еда, как домашние соленья, несколько порций форшмака, сырная и рыбная нарезки, цыпленок табака и прочее.

Канал уточняет, что Макаревич с командой отказывается общаться с представителями СМИ без согласования. За нарушение условий райдера прописаны штрафы до 50 процентов, пишет источник.

Ранее сообщалось, что Андрея Макаревича заметили в США на фоне ухудшения ситуации в Израиле.

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      Варвара Кошечкина
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