Макаревич уехал в США на фоне ситуации в Израиле

Shot: Макаревича заметили в США на фоне обострения ситуации в Израиле

Основателя музыкальной группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в список иностранных агентов) заметили в США на фоне ухудшения ситуации в Израиле. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Отмечается, что ранее музыкант не планировал выступать в Штатах. По данным источника, в конце сентября Макаревич провел винно-музыкальное мероприятие в одном из баров Нью-Йорка. Стоимость билетов составила 110 долларов (около 10 тысяч рублей).

Канал уточняет, что следующий концерт артиста должен состояться 6 октября в Тель-Авиве, однако организаторы сообщили, что на данный момент решается вопрос об отмене мероприятия. Такая же ситуация сложилась с декабрьскими выступлениями группы в городах Хайфа и Ашдод, уточняет Shot.

Ранее Андрей Макаревич заявил, что внесение в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство.