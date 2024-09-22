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09:29, 22 сентября 2024Культура

Макаревич назвал унижающим достоинство его внесение в реестр иноагентов

Макаревич заявил, что включение в реестр иноагентов унижает его достоинство

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом в список иностранных агентов) заявил, что внесение в реестр иноагентов унижает его человеческое достоинство. Это следует из текста решения Замоскворецкого суда по иску музыканта к Минюсту, с текстом ознакомился ТАСС.

Макаревич также уверен, что распоряжение суда по статусу иноагента попирает принципы равенства, умаляет достоинство и нарушает права на свободу слова и распространения информации. Кроме того, оно нарушает право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, а также на защиту чести и доброго имени.

«Административный истец Макаревич утверждает, что никогда не осуществлял политическую деятельность в интересах иностранных источников, ни под каким воздействием, оказанным иностранным источникам, не находится», — говорится в документе.

Суд постановил, что у Минюста России были основания для принятия соответствующего решения. Те доказательства, которые представило ведомство, подтверждают «осуществление Макаревичем деятельности в интересах иностранного государства», счел суд.

Макаревича признали иноагентом в сентябре 2022 года. Впоследствии стало известно, что такой статус музыкант получил в том числе из-за того, что он обвинял президента России Владимира Путина и российских военных в совершении военных преступлений. Главное управление по противодействию экстремизму МВД также нашло подтверждения того, что Макаревич ведет «политическую деятельность в интересах Украины».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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