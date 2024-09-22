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04:39, 22 сентября 2024Россия

Макаревича признали иноагентом из-за обвинений президента в «военных преступлениях»

Макаревича признали иноагентом из-за обвинений ВС РФ в военных преступлениях
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Основателя музыкальной группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом) внесли в реестр иностранных агентов из-за того, что он обвинял президента РФ Владимира Путина и российских военных в совершении «военных преступлений», сообщает ТАСС.

Об этом он заявлял в нескольких своих интервью различным изданиям, следует из текста решения Замоскворецкого суда, которое цитирует агентство. Помимо этого, Макаревич «распространял мнение о том, что конфликт в Донбассе был спровоцирован и поддерживался органами государственной власти РФ», а также открыто признавался в «осуществлении предпринимательской деятельность на территории иностранных государств».

Макаревича признали иноагентом в сентябре 2022 года.

Весной этого года в Госдуме потребовали признать музыканта экстремистом из-за того, что Макаревич в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися ему президентом Владимиром Зеленским, пожелал победы Украине и заявил, что считает до нее дни.

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      Сергей Грехов
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