В суде заявили о деятельности Макаревича в пользу Украины

Замоскворецкий суд: Макаревич ведет политическую деятельность в пользу Киева

Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ нашло подтверждения того, что основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом) ведет «политическую деятельность в интересах Украины». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения Замоскворецкого суда по иску артиста из-за признания его иноагентом.

Макаревич давал интервью СМИ-иноагентам и публиковал на них ссылки в соцсетях, говорится в публикации. В этих материалах, большинство из которых связаны со специальной военной операцией (СВО), музыкант «систематически распространял негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях».

Макаревича признали иноагентом в сентябре 2022 года.

Весной этого года в Госдуме потребовали признать музыканта экстремистом из-за того, что Макаревич в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися ему президентом Владимиром Зеленским, пожелал победы Украине и заявил, что считает до нее дни.