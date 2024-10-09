Раскрыт топ направлений для путешествий россиян осенью

«Туту»: Россия возглавила топ направлений для туров соотечественников осенью

Россия возглавила топ самых востребованных направлений для путешествий осенью 2024 года. Такие данные раскрыли специалисты сервиса «Туту», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, большинство бронирований туров в осенние месяцы приходятся на Россию — 42 процента. На втором месте оказалась Турция — 24 процента, а на третьем Абхазия — 11 процентов.

Из российских направлений в основном популярны туры в Сочи, Лазаревское, Имеретинский и Вардане — туда отправятся 12 процентов туристов. На втором месте Санкт-Петербург — туда куплено 9 процентов туров, а замыкает тройку лидеров Адлер — так же 9 процентов. Далее по востребованности следует Калининград — туда забронировано 4 процента туров.

«В Турции россияне будут отдыхать в Аланье и Кемере, доля путешественников составляет 9 процентов и 4 процента соответственно. В Абхазии популярностью пользуются туры в Гагру — их куплено 3 процента», — рассказали эксперты.

Ранее россиянам, пропустившим бархатный сезон на курортах, дали советы по отдыху в ноябре в стране. Эксперты отмечают, что искупаться в море уже не получится, поэтому стоит отдать предпочтение прогулкам по городу.