Раскрыты обстоятельства пропажи модели Кристины Рэй в Сочи

Модель Кристина Рэй пропала в Сочи после поиска «закладки»

Модель и бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристина Рэй (настоящее имя — Кристина Кожевникова) пропала в Сочи после поиска «закладки». Такие обстоятельства раскрывает Baza.

По данным источников издания, оперативники смогли восстановить сим-карту 35-летней женщины и выяснили, что в день исчезновения она ушла искать «закладку» с наркотиками. Как уточнили родственники, Рэй уже долгое время страдала от зависимости и в ближайшее время должна была отправиться на лечение в реабилитационный центр.

Сотрудники полиции нашли молодого человека, который был с моделью накануне, и допросили его. Мужчину привлекли к ответственности по статье 6.9 («Употребление наркотических веществ без назначения врача») КоАП РФ.

Сейчас следователи предполагают две версии случившегося. По одной из них, у Рэй случилась передозировка, а по другой — она еще жива и продолжает употреблять наркотики. Подозреваемого по прозвищу Кот, с которым может находиться пропавшая женщина, также ищут.

