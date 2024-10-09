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11:37, 9 октября 2024Путешествия

Экс-обладательница титула «Самые большие губы в России» пропала в Сочи

Shot: экс-обладательница титула «Самые большие губы в России» Рэй пропала в Сочи

Фото: @rei_kristina_rei

Экс-обладательница титула «Самые большие губы в России» пропала в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

35-летняя Кристина Рэй (настоящее имя — Кристина Кожевникова) перестала выходить на связь с близкими в конце сентября. Сейчас ее поисками занялись спасатели. Уточняется, что девушка была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки. У нее каштановые волосы, а рост — 182 сантиметра.

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По данным источника, Кожевникова родилась в Южно-Сахалинске, долгое время жила в Санкт-Петербурге, а затем переехала в Сочи и устроилась там работать мастером ногтевого сервиса. В 2022 году она попала в Книгу рекордов Гиннеса как обладательница самых больших губ. Позже девушка удалила филлеры и вернулась к прежней внешности.

Ранее Андреа Иванова из болгарского города София, считающая себя обладательницей самых больших губ в мире, заявила о желании рекордно увеличить скулы. Врачи предупредили ее, что последующие инъекции могут быть опасны для жизни.

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      Алина Черненко
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