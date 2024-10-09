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18:49, 9 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о взятом со стрельбой при передаче взятки подполковнике МВД России

СК возбудил дело о взятке против замглавы центра «Э» УМВД по Челябинской области
Начало событий в новости ФСБ с погоней и перестрелкой задержала замглавы центра «Э» по Челябинской области

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против заместителя начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о подполковнике полиции Александре Калитюке, которого сотрудникам ФСБ пришлось брать со стрельбой, когда он попытался скрыться.

В СК предоставили «Ленте.ру» оперативное видео со следственными действиями в отношении обвиняемого.

На кадрах виден автомобиль, в багажнике находятся деньги. В доме полицейского проводится обыск.

Он обвиняется в посредничестве при передаче взятки в размере 3,5 миллиона рублей. По данным следствия, деньги предназначались за помощь в решении гражданско-правового спора.

В настоящее время суд решает вопрос об избрании полицейскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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      Любовь Ширижик
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