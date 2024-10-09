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14:26, 9 октября 2024Силовые структуры

ФСБ с погоней и перестрелкой задержала замглавы центра «Э» по Челябинской области

Силовики задержали уральского борца с экстремизмом за помощь в передаче взятки

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Танкограде силовиками задержан замначальника центра «Э» по Челябинской области за помощь в передаче взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, один из главных борцов с экстремизмом на Урале подозревается в посредничестве во взятке. В момент задержания он успел сесть в машину и попытался скрыться.

Сотрудники ФСБ перегородили проезд на оживленную улицу служебным автомобилем. Началась перестрелка, в ходе которой подозреваемый был задержан и доставлен в отдел. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что бывшим российским полицейским вынесли приговоры за взяточничество.

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      Артем Соколов
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