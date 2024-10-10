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16:18, 10 октября 2024Силовые структуры

Замглавы центра «Э» по Челябинской области заключили под стражу по делу о взятке

В Челябинске борца с экстремизмом арестовали до 8 декабря по делу о взятке
Начало событий в новости ФСБ с погоней и перестрелкой задержала замглавы центра «Э» по Челябинской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд заключил под стражу заместителя начальника центра «Э» по Челябинской области, обвиняемого в помощи при передаче взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Один из главных борцов с экстремизмом на Урале пробудет под арестом до 8 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период до 8 октября сотрудник МВД выступил в качестве посредника при передаче взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Указанная сумма предназначалась для оказания содействия в решении гражданско-правового спора. Преступление было выявлено ФСБ.

В момент задержания замглавы центра «Э» по Челябинской области успел сесть в машину и попытался скрыться, однако силовики перегородили ему проезд на оживленную улицу служебным автомобилем. Началась перестрелка, в ходе которой подозреваемый был задержан и доставлен в отдел.

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      Олеся Мицкевич
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