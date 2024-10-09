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12:16, 9 октября 2024Силовые структуры

Бывшим российским полицейским вынесли приговоры за взяточничество

В Курске суд вынес приговор бывшим полицейским за взяточничество

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Кировский районный суд Курска вынес приговор бывшим полицейским за взяточничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

По данным суда, двое бывших полицейских получили 300 тысяч и 250 тысяч рублей в качестве взятки, из них 50 тысяч рублей они должны были передать должностным лицам отдела в качестве вознаграждения за посредничество. Еще один полицейский, в отношении которого решается вопрос об увольнении, совершил хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Он получил от коллеги 250 тысяч рублей для дальнейшей передачи их в качестве взятки, но не сделал этого и распорядился ими по своему усмотрению.

Суд приговорил двоих бывших полицейских к штрафу в размере 1,3 миллиона и 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года. Еще одному фигуранту дела назначен штраф 300 тысяч рублей и запрет на службу в правоохранительных органах сроком на два года.

Ранее сообщалось, что с фигурантов дела о рекордной взятке в биткоинах взыскали семь миллиардов рублей.

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      Артем Соколов
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