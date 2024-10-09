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01:00, 9 октября 2024Ценности

Рианна спустила с бедер юбку ради рекламы

Певица Рианна спустила с бедер юбку ради рекламы Savage X Fenty и Diesel

Фото: @savagexfenty

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для совместной рекламной кампании собственного модного бренда Savage X Fenty и итальянской марки Diesel. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на размещенных снимках 36-летняя исполнительница предстала в комплекте нижнего белья красного цвета, состоящем из корсетного бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом она позировала в синей шубе и облегающей юбке длины макси, которую она спустила с бедер.

На опубликованных снимках видно, что для съемки знаменитость примерила парик красного цвета, изменила ширину бровей, а также сделала макияж с акцентом на сияющую нюдовую помаду.

Ранее сообщалось, что Рианна прошлась по улице в откровенном наряде в честь 36-го дня рождения мужа, рэпера ASAP Rocky.

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      Карина Черных
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