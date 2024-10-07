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10:47, 7 октября 2024Ценности

Рианна прошлась по улице в обтягивающем боди в честь дня рождения мужа

Барбадосская певица Рианна прошлась по улице Нью-Йорка в обтягивающем боди

Фото: Hapa Blonde / BACKGRID / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна прошлась по улице в откровенном наряде в честь 36-го дня рождения мужа, рэпера ASAP Rocky. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци засняли знаменитость в компании супруга в Нью-Йорке. На размещенных кадрах 36-летняя исполнительница предстала в обтягивающем боди на брелетях, надетом под черную оверсайз-куртку. В качестве обуви звезда выбрала черные туфли с блестящей застежкой.

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7 мая 2019

Свой образ Рианна разнообразила панамой, солнцезащитными очками и многочисленными подвесками на шее. Кроме того, она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в октябре Рианна прогулялась по улице без штанов. Так, знаменитость предстала перед камерами в белой майке и черно-белом пальто средней длины.

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      Карина Черных
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