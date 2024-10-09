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17:49, 9 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании красной икры

Информагентство по рыболовству: красная икра подорожает на 15 процентов

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

К Новому году красная икра в России плавно вырастет в цене на 15 процентов. Об этом заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Его цитирует URA.

Он обратил внимание, что в нынешнем сезоне добыча красной икры упала почти в три раза, если сравнивать с прошлым годом. В 2023 году речь шла о 24 тысячах тонн. В этому году результаты куда скромнее — 8,5 тысячи тонн.

«Естественно, цены уже взлетели на четверть», — сказал Савельев.

До этого министр сельского хозяйства России Оксана Лут пообещала, что ее ведомство изучит вопрос о возможном ограничении экспорта красной икры, хотя это и не социальный продукт.

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