Россиян предупредили о подорожании красной икры

Информагентство по рыболовству: красная икра подорожает на 15 процентов

К Новому году красная икра в России плавно вырастет в цене на 15 процентов. Об этом заявил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Его цитирует URA.

Он обратил внимание, что в нынешнем сезоне добыча красной икры упала почти в три раза, если сравнивать с прошлым годом. В 2023 году речь шла о 24 тысячах тонн. В этому году результаты куда скромнее — 8,5 тысячи тонн.

«Естественно, цены уже взлетели на четверть», — сказал Савельев.

До этого министр сельского хозяйства России Оксана Лут пообещала, что ее ведомство изучит вопрос о возможном ограничении экспорта красной икры, хотя это и не социальный продукт.