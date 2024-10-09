Россиян предупредили о возможном подорожании кофе

Специалист Майоров: производители уже адаптируются к неурожаю кофе

Менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров в беседе с РИА Новости рассказал о мировом дефиците кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году.

«Баланс спроса и предложения зеленого кофе находится сейчас в паритете», — подчеркнул он. Однако, как отмечает эксперт, ситуация уже происходила 4-5 лет назад, и это вовсе не значит, что потребители заметят сокращение товара.

Специалист допустил корректировку стоимости, изменение ассортимента в магазинах, а также перераспределение предложения внутри категории. По словам Майорова, производители уже сейчас адаптируются к условиям и стараются обеспечить устойчивость собственной цепочки поставок.

Ранее стало известно, что в августе-сентябре производители продуктов в России повысят закупочные цены для ретейлеров на 5-40 процентов. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объяснил планируемый рост цен увеличением себестоимости, подорожанием сырья, логистики, рабочей силы и материально-технических ресурсов.