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14:28, 9 октября 2024Экономика

Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году

ФАС рассчитала тарифы на электроэнергию на 2025 год

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала тарифы на электроэнергию для населения России на 2025 год. В следующем году граждане будут платить за электричество по-новому, передает «Российская газета».

С июля 2025-го плата за свет и другие коммунальные услуги повысится. Дешевле всего она окажется в ЛНР, где нижний предел составит 1,46 рубля за киловатт-час, а дороже всего — на Чукотке, где максимальный размер платы достигнет 11,36 рубля.

В Москве плата поднимется с 6,99 рубля до 7,87 рубля за киловатт-час, в Подмосковье — с 7,33 рубля до 8,25 рубля. В Санкт-Петербурге тариф вырастет с 6,19 до 6,97 рубля.

Отмечается, что средняя цена на электроэнергию для населения России составляет 4,72 рубля за киловатт-час. Это в три раза меньше среднемирового значения. Согласно прогнозам социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы, коммунальные услуги в 2025-м вырастут в цене на 11,9 процента, в 2026-м — на 5,4 процента, а в 2027-м — на 4,8 процента. Тарифы на второе полугодие 2025 года соответствуют индексу роста цен на электроэнергию, который подразумевают расчеты.

Ранее Союз потребителей коммунальных услуг Украины анонсировал рост тарифов на свет. В течение двух-трех лет электричество в стране подорожает вдвое.

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      Александра Качан
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