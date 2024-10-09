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20:20, 9 октября 2024Силовые структуры

Россиянин похитил сына своего начальника и получил пять лет строгого режима

В Волгограде мужчину приговорили к 5,5 года колонии за похищение сына начальника

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Волгоградской области мужчина получил пять с половиной лет колонии строгого режима за похищение сына своего начальника. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда».

По данным портала, 46-летний Алексей Коротков познакомился со своим будущим работодателем на трассе, поймав попутку. Водителю он рассказал, что находится в сложной жизненной ситуации, а тот, в свою очередь, предложил ему помощь. Предприниматель приютил мужчину и дал ему возможность работать, однако в первый же день пребывания в доме начальника злоумышленник задумал похитить его ребенка и потребовать выкуп.

Когда у Короткова появилась возможность, он позвал мальчика погулять на речку. Вернувшийся домой отец обнаружил исчезновение сына и сразу приступил к поискам. Похитителя задержали в двух с половиной километрах от населенного пункта.

Суд признал его виновным по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Обвиняемый не признал вину и подал апелляцию, однако Волгоградский областной суд оставил его жалобу без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что четверо россиян получили сроки за похищение предпринимателя.

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      Артем Соколов
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