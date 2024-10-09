Четверо россиян получили сроки за похищение предпринимателя

Мособлсуд дал от 7 до 9,5 года похитителям и убийцам бизнесмена в Климовске

В Московской области четверо мужчин получили сроки за похищение предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Московский областной суд приговорил обвиняемых по статьям о похищении человека и незаконном обороте наркотиков — Павла Афанасова к девяти с половиной годам, Данилу Кучму к восьми годам, Георгия Коршунова и Андрея Богдашкина к семи годам колонии строгого режима.

По данным следствия, в октябре 2021 года соучредитель одной из коммерческих компаний Андрей Митрошин (осужден Щербинским районным судом Москвы к длительному сроку) решил устранить своего компаньона. Для исполнения задуманного за вознаграждение он привлек знакомого Сергея Скоробогатова (осужден Мосгорсудом на 17 лет), который обратился к Афанасьеву, Кучме, Коршунову и Богдашкину. Они и должны были похитить предпринимателя.

При подготовке преступления сообщники досконально изучили расположение камер наблюдения, а также маршруты и расписание бизнесмена. Они приобрели два автомобиля, один из них был с подложными номерами.

26 января 2022 года преступники настигли свою цель в Климовске, где насильно посадили в свою машину и вывезли в лесополосу. Скоробогатов пережал шею жертве и закопал.

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