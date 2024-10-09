Священника и военного заподозрили в расправах и похищениях людей под Белгородом. Как они связаны с криминальным миром?

СКР: арестованные священник Дементеев и военный Селютин связаны с криминалом

В период с 1997 по 2017 год в Белгородской области действовала организованная преступная группа (ОПГ), похищавшая людей и чинившая над ними расправы ради собственного обогащения. Туда входили священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов, арестованные в апреле 2024 года. В официальных судебных документах указано, что все они имеют обширные связи в криминальной среде.

Предполагается, что на свободе они могут скрыться от предварительного следствия и суда, чтобы начать координировать свои действия с соучастниками преступления и избежать уголовной ответственности. Это позволит задержанным создать ложные доказательства своей невиновности, указывается в материалах СКР.

При этом известно, что священник пошел на сотрудничество со следствием. Обвиняемый и его адвокат также выступили против ареста, указав, что доводы следствия необоснованны и документально не подтверждены, а сам Дементеев не намерен скрываться.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Преступная группировка действовала в Белгородской области в течение 20 лет

По версии следствия, в течение 20 лет ОПГ, состоящая из жителей Губкинского района Белгородской области, совершила несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых похищения людей, вымогательства, расправы.

Как минимум две предполагаемые жертвы найти не удалось. Среди оставшихся в живых потерпевших — женщина и гражданин Абхазии.

По делу были проведены дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, а также обыски и очные ставки, допрошены свидетели и потерпевшие, изъяты доказательства.

Один из членов ОПГ страдал от наркозависимости, а также сражался в зоне СВО

Один из предполагаемых лидеров ОПГ добровольцем отправился в зону специальной военной операции (СВО) и пал в ходе боевых действий. Участвовал там и профессиональный военнослужащий Игорь Селютин. На момент задержания он проходил военную службу в одной из самых боевых частей Минобороны — бригаде «Пятнашка», воюющей в Донбассе.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По словам адвокатов, Селютин был снайпером в стрелковом взводе и «многократно награждался почетными грамотами и благодарностями». Он также принимал участие в боевых действиях.

В судебных документах говорится, что мужчина страдал от наркозависимости, в связи с чем было рекомендовано назначить ему судебную психиатрическую экспертизу, а также выполнить иные следственные и процессуальные действия.