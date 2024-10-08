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09:12, 8 октября 2024Силовые структуры

Российский священник начал сотрудничать со следствием по делу о расправах и похищениях

Арестованный за убийства священник Дементеев сотрудничает со следствием

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

Арестованный в рамках уголовного дела о расправах, похищениях и вымогательстве священник Губкинской епархии Белгородской метрополии РПЦ Станислав Дементеев сотрудничает со следствием. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, священник и его адвокат возражали против ареста и указывали, что доводы следствия необоснованны и документально не подтверждены, а сам священник не намерен скрываться.

Об аресте священника стало известно 18 апреля. По версии следствия, с 1997 по 2017 год организованная преступная группировка (ОПГ), состоящая из жителей Губкинского района Белгородской области, похищала людей и расправлялась с ними ради личного обогащения. Среди членов ОПГ были священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов.

Ранее сообщалось, что защита бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова назвала новые обвинения голословными.

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