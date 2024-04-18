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12:23, 18 апреля 2024Силовые структуры

Священника и военного арестовали по подозрению в убийствах под Белгородом

Священника и участника СВО арестовали по делу об ОПГ, убивавшей под Белгородом

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Священник и военнослужащий, находившийся в зоне специальной военной операции (СВО), арестованы в рамках уголовного дела об убийствах и похищениях людей в Белгородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в течение 20 лет организованная преступная группировка (ОПГ), состоящая из жителей Губкинского района Белгородской области, похищала и убивала людей ради личного обогащения. Среди членов группировки были священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов.

Преступления совершались в период с 1997 по 2017 годы. Как минимум две предполагаемых жертвы злоумышленников до сих пор не нашли.

Селютин был объявлен в федеральный и международный розыск, он был задержан в зоне проведения СВО.

Московский городской суд принял решение об аресте подозреваемых до 6 июня.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) задержали бойца войсковой части «Шторм», который, предварительно, расправился с двумя сослуживцами в ходе пьяной ссоры.

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      Варвара Кошечкина
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