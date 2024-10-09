Арестованный за расправы российский священник связан с криминальным миром

Арестованные за убийства Священник и военный связаны с криминальным миром

Священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов, арестованнные в рамках уголовного дела о расправах и похищениях людей в Белгородской области, имеют обширные связи в криминальной среде. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальных судебных документах сказано, что Дементеев, Морозов и Селютин, обладая обширными преступными связями в криминальной среде, могут попытаться скрытья от суда и координировать действия с соучастниками преступления для создания ложных доказательств своей невиновности.

Об аресте троих фигурантов стало известно 18 апреля. По версии следствия, с 1997 по 2017 год организованная преступная группировка (ОПГ), состоящая из жителей Губкинского района Белгородской области, похищала людей и расправлялась с ними ради личного обогащения.