Наемный киллер получил 17 лет колонии за похищение человека

В Подмосковье на 17 лет осудили мужчину за похищение и убийство человека

Московский областной суд приговорил 39-летнего наемного киллера Сергея Скоробогатова к 17 годам лишения свободы за похищение человека и расправу над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Скоробогатов признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений») и по части 3 статьи 126 УК РФ («Организация похищения человека, организованной группой, из корыстных побуждений»). Свою вину он полностью признал. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в январе 2022 года к подсудимому обратился один из собственников некой компании и за вознаграждение в размере 950 тысяч рублей «заказал» ему своего соучредителя. Скоробогатов согласился и к участию привлек четверых своих знакомых. В Подольске 26 января 2022 года они похитили мужчину и вывезли его на автомобиле в лес, расположенный недалеко от коттеджного поселка на территории Москвы. Там киллер удушил потерпевшего, а затем закопал в заранее выкопанной яме.

Во время расследования выяснилось, что Скоробогатов также причастен к другому преступлению, совершенному 2 апреля 2016 года. Тогда он ехал со своим знакомым в поселок Щаповское, расположенный в Новой Москве. В дороге мужчины поссорились, и осужденный достал пистолет, выстрелил в мужчину, а затем закопал тело.

Ранее сообщалось, что Локтевский районный суд Алтайского края приговорил 56-летнего жителя города Горняка к семи годам колонии строгого режима за расправу над знакомым.



