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17:55, 9 октября 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за угон машины и нападение на сотрудника ДПС

В Вязьме осудят наркозависимого за угон машины и нападение на сотрудника ДПС

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Смоленской области следователи завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении мужчины, который угнал машину и напал на сотрудника ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, 16 января житель города Вязьмы в состоянии наркотического опьянения угнал со стоянки автомобиль, принадлежавший его коллеге. Позже он был остановлен сотрудниками ДПС. В момент проверки документов злоумышленник напал с ножом на старшего инспектора, нанеся ему удар лезвием в область шеи. Сотрудник полиции смог оказать сопротивление и задержать нападавшего.

Задержанному была назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Она выявила наличие у мужчины психического расстройства, которое не дает ему осознавать опасность своих действий и руководить ими. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Ранее сообщалось, что мигрант на поливомоечной машине устроил гонки с российской полицией и попал на видео.

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