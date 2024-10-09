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07:50, 9 октября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с новым знакомым около ТЦ и попал под суд

В Магадане будут судить мужчину, убившего нового знакомого около ТЦ

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Магадане суд рассмотрит дело 31-летнего местного жителя, расправившегося с 40-летним случайным знакомым. Об этом «Ленте.ру» соощили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 25 июля 2024 года мужчина заметил конфликт на улице. Он принял участие в споре и помог его разрешить. Тогда новые знакомые пошли к торговому центру (ТЦ) на проспекте Карла Маркса, выпивали и обсуждали произошедшее. Однако обвиняемый поссорился с пострадавшим и ударил его кулаком по голове. Тот упал и ударился об асфальт. Россиянина доставили в больницу, но спасти не смогли.

Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее Майкопский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника вневедомственной охраны за расправу и расчленение 22-летнего сотрудника «Почты России».

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      Екатерина Кашурникова
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