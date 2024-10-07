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20:29, 7 октября 2024Силовые структуры

Расчленившего сотрудника почты бывшего охранника осудили на 12 лет в российском регионе

В Адыгее суд дал 12 лет экс-охраннику, убившему и расчленившему сотрудника почты

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Майкопский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника вневедомственной охраны за расправу и расчленение 22-летнего сотрудника «Почты России». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, сотрудник ФГУП «Охрана» выстрелил из служебного оружия в шею своего знакомого на контрольно-пропускном пункте отделения «Почты России» в Майкопе. Молодой человек не выжил.

После этого охранник вместе с другом расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер около отделения. В результате останки нашли на мусорном полигоне. Было возбуждено уголовное дело.

Известно, что прежде подсудимый привлекался к ответственности за совершение тяжкого преступления против собственности.

Ранее сообщалось, что российская пара отправилась в колонию за жестокую расправу над младенцем.

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      Илона Палей
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