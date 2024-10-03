Российская пара отправилась в колонию за жестокую расправу над младенцем

В Ростове-на-Дону суд дал 15 и 13 лет супругам, убившим восьмимесячную дочь

Ростовский областной суд приговорил к 15 и 13 годам колонии супругов Якова и Анастасию Майбородов по делу о жестокой расправе над своей восьмимесячной дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, женщина — общего. Следствие и суд установили, что в апреле 2023 года пара удушила ребенка в своей квартире, после чего избавилась от тела и обратилась в полицию с заявлением о похищении младенца.

Как стало известно ранее, мужчина случайно нанес удар младенцу, когда во время ссоры с женой пытался ударить ее ногой. Затем молодые родители попытались избавиться от тела — расчленили дочь и разложили останки по пакетам, чтобы потом вынести их на улицу. После они обратились в полицию и заявили о пропаже ребенка. Останки девочки были обнаружены во время осмотра места жительства семейной пары. Якова и Анастасию задержали, в отношении них возбудили уголовное дело.

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