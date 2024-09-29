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12:48, 29 сентября 2024Силовые структуры

Российская школьница получила выстрел в упор из сигнального пистолета и попала на видео

Shot: в Петербурге 14-летняя школьница получила выстрел из сигнального пистолета

В Санкт-Петербурге молодой человек выстрелил в 14-летнюю школьницу из сигнального пистолета и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

Днем 28 сентября восьмиклассница Алина обедала с компанией знакомых в торговом центре «Атмосфера». Внезапно один из спутников выстрелил в нее в упор.

По данным источника, девочка-подросток успела закрыть лицо, однако получила ожог левого предплечья первой степени. Сначала пострадавшую госпитализировали, теперь она лечится амбулаторно.

Стрелявший скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает его.

Ранее еще одна 14-летняя школьница из Петербурга получила выстрел из пневматического пистолета. Ребенок случайно попал в нее на детской площадке.

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      Мария Борисова
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