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12:51, 28 сентября 2024Силовые структуры

Ребенок случайно выстрелил из пневматического пистолета в российскую школьницу

Shot: в Петербруге ребенок случайно выстрелил из пистолета в школьницу

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге ребенок случайно выстрелил в 14-летнюю школьницу из пневматиеского пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, потерпевшая играла с друзьями на детской площадке на улице Олеко Дундича. Один из ребят случайно выстрелил в нее из пистолета и попал в рот. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу — пуля застряла у нее в глотке. Девочка находится в состояни средней тяжести: у нее диагностировали ушибленные раны на небе.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Якутии школьник выстрелил в бочку из пневматического ружья и попал в ребенка.

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      Екатерина Кашурникова
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