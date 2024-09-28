Ребенок случайно выстрелил из пневматического пистолета в российскую школьницу

Shot: в Петербруге ребенок случайно выстрелил из пистолета в школьницу

В Санкт-Петербурге ребенок случайно выстрелил в 14-летнюю школьницу из пневматиеского пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, потерпевшая играла с друзьями на детской площадке на улице Олеко Дундича. Один из ребят случайно выстрелил в нее из пистолета и попал в рот. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу — пуля застряла у нее в глотке. Девочка находится в состояни средней тяжести: у нее диагностировали ушибленные раны на небе.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Якутии школьник выстрелил в бочку из пневматического ружья и попал в ребенка.