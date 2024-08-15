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15:35, 15 августа 2024Силовые структуры

Российский школьник выстрелил в бочку из пневматического ружья и попал в ребенка

В Якутии полиция проводит проверку по факту ранения 5-летнего ребенка из ружья

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ранения пятилетнего ребенка из пневматического оружия в Якутии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Сообщение из больницы о госпитализации малолетнего ребенка с травмой поступило в местный отдел полиции 14 августа. Сейчас инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный проводят проверку случившегося.

По предварительным данным, потерпевший получил ранение в живот в селе Хапгатай, когда во дворе частного дома семилетний школьник выстрелил в сторону металлической бочки. Пуля, вылетевшая из пневматического оружия, рикошетом попала ребенку в живот.

Ранее в Дагестане мужчина пытался избавиться от бродячей собаки, которая ходила возле его дома, и случайно выстрелил в ребенка.

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      Олеся Мицкевич
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