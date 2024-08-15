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12:14, 15 августа 2024Силовые структуры

Россиянин пытался избавиться от бродячей собаки и случайно выстрелил в ребенка

В Дагестане мужчина случайно выстрелил в ребенка, пытаясь убить бродячую собаку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Дагестане мужчина пытался избавиться от бродячей собаки, которая ходила возле его дома, и случайно выстрелил в ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло в селе Чанда. Местный житель заметил около своего дома и дома племянника бродячих собак, которые пугали детей, и решил избавиться от них. Он достал охотничье ружье, на которое не имел лицензии, и выстрелил в одну из собак. Пуля попала в сарай, где в тот момент играл сын племянника, и угодила ребенку в ногу и руку.

Мальчика увезли в больницу. Там его перевязали и отпустили домой.

Ранее в Якутии подросток случайно выстрелил из дробовика в двоих своих одноклассников. Прокуратура начала проверку.

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      Олеся Мицкевич
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