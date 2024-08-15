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07:56, 15 августа 2024Силовые структуры

В российском регионе подросток ранил из отцовского дробовика двоих одноклассников

В Якутии подросток ранил из отцовского дробовика двоих одноклассников

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Якутии подросток случайно выстрелил из дробовика в двоих своих одноклассников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Сейчас ведомство начало проверку. Пострадавшие находятся в больнице.

По информации ЯСИА, вечером 13 августа двое 14-летних мальчиков и их 13-летний друг зашли в гараж отца последнего, где увидели два охотничьих ружья. В какой-то момент восьмиклассник выстрелил и попал в ноги 14-летних друзей. Их госпитализировали. Сейчас несовершеннолетние находятся в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Силовики изъяли охотничьи ружья 20-го и 12-го калибра, которые зарегистрированы в установленном порядке. По некоторым данным, мужчина вернулся с охоты и не успел убрать оружие в сейф.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, выстрелившего в лицо 16-летней девушке.

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      Варвара Митина
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