В российском регионе подросток ранил из отцовского дробовика двоих одноклассников

В Якутии подросток ранил из отцовского дробовика двоих одноклассников

В Якутии подросток случайно выстрелил из дробовика в двоих своих одноклассников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Сейчас ведомство начало проверку. Пострадавшие находятся в больнице.

По информации ЯСИА, вечером 13 августа двое 14-летних мальчиков и их 13-летний друг зашли в гараж отца последнего, где увидели два охотничьих ружья. В какой-то момент восьмиклассник выстрелил и попал в ноги 14-летних друзей. Их госпитализировали. Сейчас несовершеннолетние находятся в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Силовики изъяли охотничьи ружья 20-го и 12-го калибра, которые зарегистрированы в установленном порядке. По некоторым данным, мужчина вернулся с охоты и не успел убрать оружие в сейф.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, выстрелившего в лицо 16-летней девушке.