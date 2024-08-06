Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:31, 6 августа 2024Силовые структуры

В российском городе подросток выстрелил в лицо 16-летней девушке

В Петербурге подросток выстрелил в лицо 16-летней девушке

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, выстрелившего в лицо 16-летней девушке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным ведомства, юноша находился в пункте выдачи заказов. Он случайно выстрелил в несовершеннолетнюю из пневматического пистолета. Раненую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ, уточнила для «Ленты.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодой человек был пьян, сейчас он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе-баров Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Попадают под шквальный огонь и гибнут». Российская армия окружила ВСУ в Нью-Йорке. Как противник в панике несет потери?

      В Москве предрекли уничтожение F-16

      Врач предупредила об опасности еды перед сном

      Уровень тревожности россиян оценили

      Мадуро пообещал отказаться от WhatsApp и призвал последовать его примеру

      В Минобороны ответили на вопрос о сроках окончания СВО

      В Турции повысили налог на некоторые виды товаров

      Пугающие людей образования на коже оказались незаразными

      Панкратов-Черный объяснил свой отказ от роли в «Мастере и Маргарите»

      Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Франции по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше