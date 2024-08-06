В российском городе подросток выстрелил в лицо 16-летней девушке

В Петербурге подросток выстрелил в лицо 16-летней девушке

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, выстрелившего в лицо 16-летней девушке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным ведомства, юноша находился в пункте выдачи заказов. Он случайно выстрелил в несовершеннолетнюю из пневматического пистолета. Раненую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ, уточнила для «Ленты.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Молодой человек был пьян, сейчас он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту стрельбы в одном из кафе-баров Санкт-Петербурга.