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20:36, 9 октября 2024Россия

Российская чиновница захотела подписать контракт с Минобороны

Чиновница в Запорожской области захотела подписать контракт с Минобороны России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова захотела подписать контракт с Минобороны на прохождение военной службы. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Юлия Васильевна Губанова, глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, приняла решение подписать контракт для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации на Запорожском направлении», — написал чиновник.

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Он рассказал, что Губанова будет служить в добровольческом отряде «Барс-Сармат» в звании командира отделения воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0». Балицкий также выразил гордость за то, что в его команде работают такие самоотверженные люди.

Ранее стало известно, что экс-глава Кировского района Ленобласти Андрей Шорников ушел на специальную военную операцию после обвинения в коррупции. Известно, что суд приостановил производство по иску прокурора об обращении имущества стоимостью более 43 миллионов рублей в доход государства.

ЖЗЛ
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