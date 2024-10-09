Российская пенсионерка подожгла машину соседа за шум от ремонта

В Красноярске будут судить пенсионерку, поджегшую авто соседа за шум от ремонта

В Красноярске суд рассмотрит дело 60-летней пенсионерки, поджегшей иномарку сосела за шум от ремонта в его квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, в ночь на 19 августа женщина полила заднюю часть машины жидкостью для розжига и подожгла ее с помощью зажигалки. Местный житель заметил пламя и потушил его водой из бутылки.

Тогда полицейские выяснили, что обвиняемая испытывает неприязнь к соседям из-за шума от ремонта. Она хотела отомстить им. Ущерб составил 180 тысяч рублей. Россиянка возместила потерпевшему эту сумму. Возбуждено дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Ранее в Калининградской области сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали участников преступной группировки, подозреваемых в заказных поджогах.