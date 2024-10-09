69-я параллель
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16:54, 9 октября 202469-я параллель

Российским пожарным пришлось оказывать первую помощь 20 кошкам и трем собакам

В Норильске пожарные спасли из загоревшейся квартиры 20 кошек и 3 собаки

Фото: Telegram-канал «МЧС России»

В Норильске пожарные спасли из загоревшейся квартиры 20 кошек и 3 собаки — животным пришлось оказывать первую помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Как сообщили в спасательной службе, пожарные выехали на сообщение о возгорании на четвертом этаже девятиэтажки. Прибыв на место инцидента, сотрудники МЧС обнаружили, что квартира загорелась на площади четыре квадратных метра, а в помещении очень много животных.

Спасатели ликвидировали возгорание и привели всех животных в чувство. На выложенном МЧС кадре видно, что мокрые и надышавшиеся дымом кошки лежат на свежем воздухе вповалку и медленно приходят в себя. «Благодаря спасателям ведомства все питомцы живы. Нам важна каждая жизнь!» — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что детеныш тюленя приплыл к российским рыбакам в поисках спасения и попал на видео.

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      Марк Леонов
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