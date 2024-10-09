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11:40, 9 октября 2024Силовые структуры

Российский подросток расправился с женщиной в ее квартире

В Кемеровской области подросток зарезал женщину

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кемеровской области задержали подростка, расправившегося с женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 октября в квартире дома на улице 50 лет Октября в Киселевске нашли пострадавшую без признаков жизни. Выяснилось, что обвиняемый пришел в гости к женщине, поссорился с ней и ударил несколько раз ножом в живот. Потерпевшая потеряла сознание. Тогда юноша решил поджечь квартиру и сбежать. Возгорание заметила знакомая жертвы.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос об аресте подростка.

Ранее стало известно, что в Магадане суд рассмотрит дело 31-летнего местного жителя, расправившегося с 40-летним случайным знакомым.

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      Екатерина Кашурникова
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