Российский подросток расправился с женщиной в ее квартире

В Кемеровской области подросток зарезал женщину

В Кемеровской области задержали подростка, расправившегося с женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 6 октября в квартире дома на улице 50 лет Октября в Киселевске нашли пострадавшую без признаков жизни. Выяснилось, что обвиняемый пришел в гости к женщине, поссорился с ней и ударил несколько раз ножом в живот. Потерпевшая потеряла сознание. Тогда юноша решил поджечь квартиру и сбежать. Возгорание заметила знакомая жертвы.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос об аресте подростка.

Ранее стало известно, что в Магадане суд рассмотрит дело 31-летнего местного жителя, расправившегося с 40-летним случайным знакомым.