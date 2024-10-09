Российский учитель потрогал за ягодицы пятиклассницу и оправдался совместной работой

В Ставропольском крае учитель истории потрогал за ягодицы пятиклассницу

В селе Степное Ставропольского края учитель истории в школе № 1 потрогал за ягодицы пятиклассницу, а после оправдал свой поступок совместной работой. Видео с необычным поведением россиянина опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как педагог в классе сначала обнимает девочку за плечи и гладит ее по спине. «У меня школа, а у вас — работа», — произносит ученица. В ответ учитель замечает: «А это наша вместе работа». После мужчина дотрагивается рукой до ягодиц школьницы.

Как разузнала Baza, спустя некоторое время ролик начал распространяться в родительских чатах. В своем поведении учитель не увидел ничего дурного и объяснил, что действовал «по-отечески».

Житель Ставрополья написал заявление об увольнении по собственному желанию. С учениками он еще планируют провести беседу о границах субординации.

Ранее сообщалось, что учителя одной из школ Екатеринбурга обвинили в совращении восьмиклассницы.