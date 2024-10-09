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11:56, 9 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о критической для ВСУ ситуации в Торецке

В Торецке ситуация для ВСУ приближается к критической, бои идут в застройке

Фото: Reuters

Российские военные продолжают успешное наступление в Торецке. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Как стало известно Telegram-каналу, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация в Торецке приближается к критической. Попытки украинских солдат контратаковать на данном участке передовой безуспешны.

«Бои идут в застройке. Российские войска продолжают продвигаться», — уточнил источник «Иди и смотри».

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал о продвижении российских военных в Торецке. Он заявил, что Вооруженные силы России успешно наступают на направлениях от шахты «Северная» вдоль железной дороги и к центру города.

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      Екатерина Грищенко
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