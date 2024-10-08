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23:55, 8 октября 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о продвижении ВС России в центр Торецка

Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о продвижении ВС России в центр Торецка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные продвигаются в центр Торецка, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВС России продвигаются сразу в нескольких направлениях. «Первое — от шахты "Северная" вдоль железной дороги, это для северного охвата города. От этой же шахты ребята двинулись в центр города, захватив фактически всю многоэтажную застройку», — заявил Кимаковский.

Ранее издание «РБК-Украина» сообщало, что подразделения армии России продвигаются к реке Осколу южнее Купянска. В рядах ВСУ называют ситуацию на этом участке фронта тяжелой.

Также подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал о продвижении российских войск на северском направлении. По его словам, ВС РФ ведут интенсивные бои, продвигаясь к населенному пункту Звановка.

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      Марина Совина
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