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09:46, 1 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении ВС России к Осколу

«РБК-Украина»: ВС России продвигаются к Осколу близ Купянска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Подразделения Армии России продвигаются к реке Оскол южнее Купянска Харьковской области, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) ситуацию на участке называют тяжелой, пишет «РБК-Украина».

«Два года русские пытались прорваться к реке и, похоже, летом 2024-го нащупали слабое место. (...) С тех пор пытаются медленно двигаться к Осколу», — пишет издание.

Как отмечает представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Фокин, ситуация для украинской армии на участке тяжелая и местами неконтролируемая — ВС России, по его словам, изменили тактику и наступают большими силами с применением бронетехники.

Как отмечает военно-политический обозреватель Александр Ковеленко, слова которого передает издание, ВСУ не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы ударить во фланги выступа в районе населенных пунктов Берестовое и Табаевка и вынуждены только обороняться.

«Скорее всего, он [противник] стремится пополам разрезать оперативно-стратегическую группировку "Хортица". И если получится, то не только сможет нарушить логистику ВСУ, но и получить возможность наступать с юга вдоль реки на Купянск», — указано в публикации.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что ВС России приблизились к перерезанию трассы, ведущей от поселка Боровая к Купянску. Он подчеркнул, что российские военные существенно расширили плацдарм в районе села Песчаного.

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      Валентин Карант
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