ТАСС: ВСУ оттягивают войска к западной окраине Дзержинска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттягивают войска к западной окраине Дзержинска (украинское название — Торецк). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Противник в Дзержинске оттягивает свои силы к западным окраинам города», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, силовики сообщили, что в центральной части города российскими войсками идет зачистка точечных очагов сопротивления.

Во вторник, 8 октября, советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявлял о продвижении Вооруженных сил России в центр Торецка. По его словам, бойцы Российской армии также охватывают город с севера, вдоль железной дороги.

Ранее генштаб ВСУ сообщил, что ситуация на фронте остается сложной для украинских военных. По данным командования армии Украины, за 8 октября на передовой было зафиксировано 172 боестолкновения.