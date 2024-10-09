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17:07, 9 октября 2024Экономика

Суть нового санкционного режима против России объяснили

ЕК: новый режим санкций направлен на дестабилизирующую деятельность россиян

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Новый санкционный режим позволит жестко и решительно реагировать на дестабилизирующую деятельность России в отношении Евросоюза,. Суть механизма объяснил РБК официальный представитель Еврокомиссии Педро Фонсека Монис.

По словам собеседника издания, санкционный режим будет направлен «против лиц или организаций, вовлеченных в широкий спектр гибридных действий России против блока, а также его сторонников и союзников».

Совет Евросоюза утвердил новые санкции против РФ за «дестабилизирующую деятельность». С его помощью в объединении собираются противостоять вмешательствам в выборы и работу демократических институтов; угрозам и саботажу экономики региона, манипулированию информацией, киберугрозам и другой деятельности.

Для введения новых рестрикций, Совету ЕС потребуется принимать единогласное решение по каждому конкретному случаю. О последующих решениях объявят отдельно, подчеркнул Монис.

Постоянное представительство России при Евросоюзе (ЕС) объяснило новый режим попытками закрепить конфронтационную политику в отношении России, а также не дать никому в Европе «свернуть с антироссийской дорожки». Так Европа пытается переложить на Россию ответственность за проблемы, создаваемые самими чиновниками в Брюсселе, в том числе миграционные, отметили в ведомстве.

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