Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 8 октября 2024Мир

ЕС утвердил новые антироссийские санкции

Совет ЕС утвердил новые санкции против РФ за «дестабилизирующую деятельность»

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил новые антироссийские санкции. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте законодательного органа ЕС.

«Совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом. Эти новые рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России», — говорится в документе.

В инстанции подчеркнули, что новые ограничительные меры вводятся против физических и юридических лиц, «подрывающих основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал все принятые пакеты антироссийских санкций одним из своих главных личных достижений.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      На Северном Кавказе за год задержали 200 причастных к террористической деятельности

      На видео из суда обвиняемый в рекордной взятке следователь встретил приговор с улыбкой

      Пушилин сообщил о продолжающихся обстрелах Угледара

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Эрдоган прислал Путину хороший турецкий подарок

      Альпинисты в Непале начали собирать деньги для вывоза тел сорвавшихся с горы россиян

      Ушедший на СВО депутат Госдумы стал министром в российском регионе

      ЕС утвердил новые антироссийские санкции

      В Совфеде отреагировали на подготовку Франции к противостоянию с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше