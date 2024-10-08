Совет ЕС утвердил новые санкции против РФ за «дестабилизирующую деятельность»

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил новые антироссийские санкции. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте законодательного органа ЕС.

«Совет ЕС учредил новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом. Эти новые рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России», — говорится в документе.

В инстанции подчеркнули, что новые ограничительные меры вводятся против физических и юридических лиц, «подрывающих основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал все принятые пакеты антироссийских санкций одним из своих главных личных достижений.