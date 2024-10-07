Боррель назвал личным достижением пакеты санкций против России

Боррель назвал 14 пакетов санкций ЕС против России личным достижением

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал одним из главных личных достижений на своей должности принятие 14 пакетов санкций ЕС против России. Об этом он заявил в интервью 20 Minutos.

«Евросоюз утвердил 14 пакетов санкций, чтобы наказать Россию за боевые действия на Украине, а еще предоставил военную помощь Киеву, мы смогли это сделать (...) Более того, за время работы мы одобрили возможность быстрого развертывания 5000 солдат под европейским командованием, при этом создав собственный потенциал для вмешательства в кризисные ситуации», — отметил дипломат.

Боррель подчеркнул, что за время его работы в должности главного европейского дипломата Евросоюз осуществил «важные шаги» для становления «геополитического игрока, а не только коммерческого».

Ранее Боррель заявил, что без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней.