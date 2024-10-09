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15:30, 9 октября 2024Экономика

Названа причина высокой аварийности теплосетей в России

Юрист Крохин: состояние теплосетей улучшилось бы под контролем министерства ЖКХ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Состояние сетей теплоснабжения в России улучшилось бы, находись отрасль под контролем отдельного министерства ЖКХ. В этом видит причину высокой аварийности теплосетей председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. Об этом он заявил «Радиоточке НСН».

«Нет государственного органа, министерства ЖКХ, которое бы отвечало и осуществляло весь комплекс мероприятий, которые могли бы повысить надежность», — считает эксперт. На сегодняшний день ввод новых сетей не покрывает износ действующего оборудования. Дело обстоит лучше лишь в тех регионах, которые активно застраиваются, прежде всего в столице.

Жители других субъектов, как признается Крохин, каждый год ждут начала отопительного сезона с тревогой — это касается даже Подмосковья. «Сегодня мы с тревогой наблюдаем за подготовкой к зиме, потому что около 50 процентов домов в Московской области не готовы, но, тем не менее, все документы выписаны», — рассказал он. На фоне сокращения субсидий в отрасли ЖКХ необходимо искать новые источники финансирования, констатировал юрист.

Ранее Константин Крохин назвал критической ситуацию с лифтами в России. По его оценке, отечественная жилищная система совершенно не готова к массовой замене подъемников в жилых домах. При таких объемах модернизации эксперт допускает, что Ростехнадзор продлит срок службы всего лифтового оборудования.

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      Виктория Клабукова
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